В Эстонии после падения выросла поддержка украинских беженцев 

Исследование общественного мнения показало, что в Эстонии начал расти уровень поддержки приема беженцев из Украины по сравнению с началом осени.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос опроса Turu-uuringute AS по заказу Государственной канцелярии, информирует эстонский вещатель ERR.

Если в сентябре 2023 года поддержка приема украинских беженцев упала в Эстонии до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны России против Украины, то в декабре она снова начала расти.

В сентябре 60% жителей Эстонии считали, что государство в случае необходимости должно принимать украинских беженцев. В декабре же количество сторонников приема беженцев из Украины выросло до 63%.

Против приема украинских беженцев в сентябре высказался 31% опрошенных, в декабре – 30%.

Среди эстонцев доля сторонников приема беженцев составила в декабре 72%, среди представителей других национальностей – 46%.

Опрос Turu-uuringute проводился с 6 по 12 декабря, в нем приняли участие 1252 человека в возрасте 15 лет и старше по всей Эстонии.

В конце года стало известно, что Эстония выделила более 700 тысяч евро на психологическую помощь и интеграцию украинских беженцев.