Байден виграв перші праймериз Демократичної партії у Південній Кароліні

Чинний президент США Джо Байден впевнено переміг у праймериз Демократичної партії у Південній Кароліні.

Про це повідомляє CNBC і Reuters, пише "Європейська правда".

На момент, коли за результатами праймериз порахували 97% голосів, понад 96% учасників віддали голос за кандидатуру Джо Байдена.

Його конкуренти Дін Філліпс і Маріанн Вільямсон отримали близько 2% голосів.

Результат для Байдена у цьому штаті був цілком очікуваним, але за голосуванням стежили з інтересом через побоювання щодо того, як змінилося ставлення до президента, зокрема серед виборців-афроамериканців. Ця група складає більшість серед електорату демократів у Південній Кароліні.

Кандидати-демократи не перемагали на виборах у цьому штаті з 1976 року, але результат праймериз для Байдена у Південній Кароліні все одно вважають важливим індикатором.

Нагадаємо, у республіканської партії праймериз відбулися вже у двох штатах, Нью-Гемпширі та Айові, завершившись перемогою Трампа.

Конкурентка Дональда Трампа в отриманні номінації від Республіканської партії на виборах 2024 року Ніккі Гейлі пообіцяла залишитися у перегонах принаймні до праймериз у "супервівторок" 5 березня.

Опитування, оприлюднене в останній тиждень січня, свідчило, що Трамп зі значним відривом випереджує Байдена.