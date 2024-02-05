Немецкий генерал: Война закончится, когда Украина ее выиграет

Генерал-майор Кристиан Фройдинг, который возглавляет Спецштаб Украины в Министерстве обороны Германии и координирует поддержку Киева, считает, что украинские военные способны завершить войну, нанеся России поражение на поле боя.

Об этом он рассказал в интервью RND, сообщает "Европейская правда".

В ответ на вопрос, когда завершится полномасштабная российско-украинская война, которая длится уже почти два года, Фройдинг сказал: "Она закончится, когда Украина выиграет войну".

Генерал пояснил, что настроен оптимистично, поскольку уверен в том, чего украинские вооруженные силы могут достичь.

"Потому что мы уверены в ценности нашей поддержки и потому что мы уверены в единстве партнеров Украины, которые имеют волю к настойчивости, чтобы достичь результата, которого мы все хотим", – добавил также Фройдинг.

В то же время он сказал, что не будет приукрашивать ситуацию с поставками боеприпасов Украине со стороны ЕС и задержкой одобрения помощи со стороны США.

"Однако не только цифры здесь играют роль. Большинство систем, которые сейчас использует Украина, гораздо точнее по своей эффективности, чем российские. Это также означает, что вам нужно меньше боеприпасов. И только из Германии в этом году мы, пожалуй, сможем увеличить поставки артиллерийских боеприпасов более чем вдвое", – пояснил генерал.

"Тем не менее, поставки боеприпасов остается центральным вопросом поддержки Запада", – добавил он.

Фройдинг также считает, что Украине нужна мобилизация для восполнения потерь на поле боя и восстановления боевых подразделений.

Напомним, Европейский Союз признал, что сможет поставить Украине до марта только более 500 тысяч артиллерийских снарядов вместо обещанного миллиона.