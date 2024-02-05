Партія Орбана наполягає на візиті прем’єра Швеції в Будапешт

У партії угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана заявили, що очікують візиту прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона до ратифікації шведської заявки на вступ до НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Заявка Швеції на вступ до НАТО може бути ратифікована, коли парламент Угорщини збереться на чергову сесію, заявила в понеділок парламентська фракція правлячої партії "Фідес".

Це означає, що депутати "Фідесу" навряд чи візьмуть участь у позачерговому засіданні парламенту, скликаному опозицією для голосування щодо шведської заявки в понеділок.

Угорщина – єдина країна НАТО, яка не ратифікувала заявку Стокгольма на членство.

"Якщо це важливе питання для шведів, то, очевидно, шведський прем'єр-міністр приїде до Будапешта", – заявив "Фідес" у відповіді на запитання Reuters, надісланій електронною поштою в понеділок.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив пізно ввечері в п'ятницю, що було б "справедливо", якби Крістерссон відвідав Будапешт перед ратифікацією, так само, як шведський лідер відвідав Туреччину перед турецькою ратифікацією.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан каже, що його уряд підтримує вступ Швеції до альянсу, але відповідний законопроєкт застряг у парламенті з середини 2022 року.

"Прем'єр-міністр Орбан пообіцяв, що Угорщина буде діяти "за першої ж можливості". Сесія в понеділок надає таку можливість", – йдеться в заяві посольства США, поширеній пізно ввечері в п'ятницю.

Як відомо, прем’єр Швеції Ульф Крістерссон допустив візит до Будапешта уже після приєднання до Альянсу.

Нагадаємо, Орбан запрошував прем’єра Швеції до Будапешта, щоб обговорити вступ Швеції у НАТО. Крістерссон формально погодився на зустріч, але згодом повідомив, що не збирається обговорювати з Орбаном питання вступу в НАТО.