Партия Орбана настаивает на визите премьера Швеции в Будапешт

В партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана заявили, что ожидают визита премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона до ратификации шведской заявки на вступление в НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Заявка Швеции на вступление в НАТО может быть ратифицирована, когда парламент Венгрии соберется на очередную сессию, заявила в понедельник парламентская фракция правящей партии "Фидес".

Это означает, что депутаты "Фидес" вряд ли примут участие во внеочередном заседании парламента, созванном оппозицией для голосования по шведской заявке в понедельник.

Венгрия – единственная страна НАТО, которая не ратифицировала заявку Стокгольма на членство.

"Если это важный вопрос для шведов, то, очевидно, шведский премьер-министр приедет в Будапешт", – заявил "Фидес" в ответе на вопрос Reuters, направленной по электронной почте в понедельник.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил поздно вечером в пятницу, что было бы "справедливо", если бы Кристерссон посетил Будапешт перед ратификацией, так же, как шведский лидер посетил Турцию перед турецкой ратификацией.

Премьер-министр Виктор Орбан говорит, что его правительство поддерживает вступление Швеции в альянс, но соответствующий законопроект застрял в парламенте с середины 2022 года.

"Премьер-министр Орбан пообещал, что Венгрия будет действовать "при первой же возможности". Сессия в понедельник предоставляет такую возможность", – говорится в заявлении посольства США, распространенном поздно вечером в пятницу.

Как известно, премьер Швеции Ульф Кристерссон допустил визит в Будапешт уже после присоединения к Альянсу.

Напомним, Орбан приглашал премьера Швеции в Будапешт, чтобы обсудить вступление Швеции в НАТО. Кристерссон формально согласился на встречу, но впоследствии сообщил, что не собирается обсуждать с Орбаном вопрос вступления в НАТО.