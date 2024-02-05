В ЄК сподіваються на створення спецфонду з військової підтримки України найближчими днями

В Єврокомісії сподіваються, що країни ЄС найближчими днями домовляться про створення спеціального фонду для військової підтримки України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу в Брюсселі в понеділок.

"Членам ЄС найближчим часом залишається детально опрацювати (створення спецфонду), що, сподіваюся, не триватиме довго, тому... ми сподіваємося в Брюсселі, що вони будуть доопрацьовані державами-членами в найближчі дні і якнайшвидше", – зазначив він.

За його словами, питання поставок артилерійських снарядів обговорювалося кілька разів минулого тижня під час щонайменше трьох зустрічей: неформальної зустрічі міністрів оборони, зустрічі лідерів на саміті ЄС, а також у суботу під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

"Я думаю, що висновки Євроради в четвер є дуже чіткими, коли йдеться про рішучість Європи продовжувати допомагати Україні, про це також свідчать результати неформальної зустрічі міністрів оборони, і міністри закордонних справ лише підтвердили, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну не лише стільки, скільки це буде потрібно, але й так, як потрібно", – наголосив Стано.

На позачерговому саміті 1 лютого лідери країн ЄС не ухвалили рішення про заснування спеціального фонду для військової підтримки України, але президент Євроради Шарль Мішель каже про досягнення прогресу.

Нагадаємо, про план виділення 20 млрд євро для Європейського фонду миру вперше стало офіційно відомо в липні. Тоді топдипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що може йтись про чотирирічний спецфонд (Ukraine Assistance Fund) по 5 млрд євро на рік.

ЄС вже надає Україні військову допомогу через Європейський фонд миру (зокрема, з нього компенсують витрати країнам-членам за надану Україні зброю), але вона здійснюється через транші, які можуть блокувати окремі держави-члени.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до Євроради закликав погодити створення цього спецфонду.