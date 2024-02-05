В ЕК надеются на создание спецфонда по военной поддержке Украины в ближайшие дни

В Еврокомиссии надеются, что страны ЕС в ближайшие дни договорятся о создании специального фонда для военной поддержки Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе в понедельник.

"Членам ЕС в ближайшее время остается детально проработать (создание спецфонда), что, надеюсь, не продлится долго, поэтому... мы надеемся в Брюсселе, что они будут доработаны государствами-членами в ближайшие дни и как можно быстрее", – отметил он.

По его словам, вопрос поставок артиллерийских снарядов обсуждался несколько раз на прошлой неделе во время как минимум трех встреч: неформальной встречи министров обороны, встречи лидеров на саммите ЕС, а также в субботу во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС.

"Я думаю, что выводы Евросовета в четверг очень четкие, когда речь идет о решимости Европы продолжать помогать Украине, об этом также свидетельствуют результаты неформальной встречи министров обороны, и министры иностранных дел лишь подтвердили, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину не только столько, сколько это будет нужно, но и так, как нужно", – подчеркнул Стано.

На внеочередном саммите 1 февраля лидеры стран ЕС не приняли решение об учреждении специального фонда для военной поддержки Украины, но президент Евросовета Шарль Мишель говорит о достижении прогресса.

Напомним, о плане выделения 20 млрд евро для Европейского фонда мира впервые стало официально известно в июле. Тогда топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что речь может идти о четырехлетнем спецфонде (Ukraine Assistance Fund) по 5 млрд евро в год.

ЕС уже предоставляет Украине военную помощь через Европейский фонд мира (в частности, из него компенсируют расходы странам-членам за предоставленное Украине оружие), но она осуществляется через транши, которые могут блокировать отдельные государства-члены.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Евросовету призвал согласовать создание этого спецфонда.