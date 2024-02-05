В Эстонии на границе с Россией "для демонстрации силы" подняли флаг НАТО 

В эстонском городе Нарва, что на границе с Россией, по случаю празднования Тартуского мирного договора подняли флаг НАТО.

Об этом рассказал мэр Нарвы Яан Тоотс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees и ERR.

Тоотс назвал это ответом России, которая решила закрыть нарвский мост, соединяющий две страны.

Поскольку во время Тартуских мирных переговоров 1920 года на Нарвском фронте продолжались ожесточенные бои, а сегодня ситуация на восточной границе остается напряженной, власти города решили, что флаг НАТО будет служить символом силы и единства Эстонии.

"По случаю 104-й годовщины Тартуского мирного договора мы подняли флаг НАТО, что является символической демонстрацией нашей силы перед лицом того, что российская сторона закрыла мост 1 февраля", – сказал Тоотс.

Он отметил, что РФ официально закрыла мост якобы из-за строительных работ, но считает такую причину надуманной.

"Как мы видим, никаких строительных работ не ведется, и я думаю, что они не начнутся в ближайшее время, это похоже на давление. Поэтому я очень рад, что представители союза НАТО были здесь, чтобы поднять флаг, это показывает наше единство", – сказал Тоотс.

Флаг НАТО был поднят на Нарвском бастионе вместе с флагами Эстонии и Европейского Союза.

Тартуский мирный договор был подписан 2 февраля 1920 года, между Советской Россией и Эстонской Республикой. Этот договор признал независимость Эстонии, завершил освободительную войну и определил восточную границу Эстонии.

Современные российские власти считают, что документ утратил свою юридическую силу. Эстония, напротив, считает документ действительным на основе международного права, апеллируя к тому, что Российская Федерация – правопреемница СССР и, соответственно, Советской России.

Напомним, в Эстонии после падения начала расти поддержка украинских беженцев.