Обидва кандидати у президенти Фінляндії хочуть залишити можливість переводитися з резерву

Обидва кандидати у президенти Фінляндії, Александр Стубб і Пекка Хаавісто, виступають за збереження можливості для резервістів перевестися на цивільну службу.

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", такою була їхня відповідь на питання ЗМІ.

Кандидатів запитали їхню думку про те, чи потрібно обмежувати можливість для військовозобов’язаних резервістів перевестися на цивільну службу, з огляду на те, що охочих це зробити стає все більше. В останні дні стався новий сплеск заявок після того, як міністр оборони висловив стурбованість такою тенденцією і заявив, що варто запровадити якісь обмеження.

Александр Стубб вважає, що переведення з резерву не є великою проблемою, оскільки вірить, що фіни у разі реальної небезпеки все одно масово стануть на захист країни. У своєму переконанні він посилається на останні соцопитування.

"У цьому питанні я не погоджуюся з Антті (Хяккяненом, міністром оборони – Ред.). Думаю, у нас дуже надійний резерв на 280 000 осіб (планова чисельність армії на випадок війни – Ред.), і важливо, щоб ми розвивали цей резерв у майбутньому", – зазначив Стубб.

На його думку, Фінляндії варто зосередитися на посиленні професіоналізму "кістяка" свого резерву і проводити для цих людей більше навчань.

Пекка Хаавісто зазначив, що якщо людина висловлює бажання перейти на цивільну службу через те, що її світоглядні переконання змінилися, це право потрібно поважати, і система національної оборони потребує у тому числі таких людей.

"Дуже важливо, щоби усі фіни у разі війни робили щось для Фінляндії", – додав він.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів у Фінляндії пройде 28 лютого, процес завчасного голосування вже триває. Соцопитування прогнозують перемогу Стуббу.

Детальніше про кандидатів читайте у статті "Вибори без шансів для Росії".