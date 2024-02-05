Оба кандидата в президенты Финляндии хотят оставить возможность переводиться из резерва

Оба кандидата в президенты Финляндии, Александр Стубб и Пекка Хаависто, выступают за сохранение возможности для резервистов перевестись на гражданскую службу.

Как сообщает Yle, пишет "Европейская правда", таким был их ответ на вопрос СМИ.

Кандидатов спросили их мнение о том, нужно ли ограничивать возможность для военнообязанных резервистов перевестись на гражданскую службу, учитывая то, что желающих это сделать становится все больше. В последние дни произошел новый всплеск заявок после того, как министр обороны выразил обеспокоенность такой тенденцией и заявил, что стоит ввести какие-то ограничения.

Александр Стубб считает, что перевод из резерва не является большой проблемой, поскольку верит, что финны в случае реальной опасности все равно массово станут на защиту страны. В своем убеждении он ссылается на последние соцопросы.

"В этом вопросе я не согласен с Антти (Хяккяненом, министром обороны – Ред.). Думаю, у нас очень надежный резерв на 280 000 человек (плановая численность армии на случай войны – Ред.), и важно, чтобы мы развивали этот резерв в будущем", – отметил Стубб.

По его мнению, Финляндии стоит сосредоточиться на усилении профессионализма "костяка" своего резерва и проводить для этих людей больше учений.

Пекка Хаависто отметил, что если человек выражает желание перейти на гражданскую службу из-за того, что его мировоззренческие убеждения изменились, это право нужно уважать, и система национальной обороны нуждается, в том числе в таких людях.

"Очень важно, чтобы все финны в случае войны делали что-то для Финляндии", – добавил он.

Напомним, второй тур президентских выборов в Финляндии пройдет 28 февраля, процесс заблаговременного голосования уже идет. Соцопросы прогнозируют победу Стуббу.

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