В університеті Швеції через збій морозильника були знищені зразки на мільйони євро

Каролінський інститут Стокгольма, який є одним із найпрестижніших закладів вищої освіти у Швеції, 5 лютого повідомив про втрату дослідницьких зразків через поломку морозильної камери, яка сталась на різдвяні свята.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Дослідницькі зразки зберігалися в Каролінському інституті в резервуарах, охолоджених рідким азотом, за температури мінус 190 градусів за Цельсієм.

Десь між 22 і 23 грудня стався перебій у постачанні рідкого азоту до кріогенних резервуарів. Хоча резервуари можуть працювати чотири дні без додаткового рідкого азоту, несправність тривала п’ять днів, що призвело до знищення зразків.

"Це сталося, можливо, в найгірший час, який тільки можна собі уявити у Швеції, всього за день до Різдва", – сказав AFP декан південного кампусу Каролінського інституту Матті Саллберг.

За його словами, вартість втрачених зразків не оцінювали, але йдеться про мільйони шведських крон. "Найбільше постраждали ті, хто досліджує лейкемію, вони збирали зразки від пацієнтів протягом 30 років", – додав Саллберг.

У зв’язку з інцидентом в університеті почали внутрішнє розслідування й повідомили про ситуацію поліції, хоча поки не бачать ознак втручання в заклад зовні. Однак шведські ЗМІ стверджують, що як одна з версій розглядається хакерська атака.

Представник Каролінського інституту додав AFP, що всі знищені зразки були призначені виключно для досліджень, тож це не вплине на лікування пацієнтів.

Нагадаємо, минулого року Норвезький університет природничих та технічних наук вирішив виключити на два семестри трьох студентів, яких запідозрили у використанні чатбота на основі штучного інтелекту ChatGPT для шахрайства.