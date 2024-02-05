В университете Швеции из-за сбоя морозильника были уничтожены образцы на миллионы евро

Каролинский институт Стокгольма, который является одним из самых престижных высших учебных заведений в Швеции, 5 февраля сообщил о потере исследовательских образцов из-за поломки морозильной камеры, которая произошла на рождественские праздники.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Исследовательские образцы хранились в Каролинском институте в резервуарах, охлажденных жидким азотом, при температуре минус 190 градусов по Цельсию.

Где-то между 22 и 23 декабря произошел перебой в поставке жидкого азота в криогенные резервуары. Хотя резервуары могут работать четыре дня без дополнительного жидкого азота, неисправность продолжалась пять дней, что привело к уничтожению образцов.

"Это произошло, возможно, в худшее время, которое только можно себе представить в Швеции, всего за день до Рождества", – сказал AFP декан южного кампуса Каролинского института Матти Саллберг.

По его словам, стоимость утраченных образцов не оценивали, но речь идет о миллионах шведских крон. "Больше всего пострадали те, кто исследует лейкемию, они собирали образцы от пациентов в течение 30 лет", – добавил Саллберг.

В связи с инцидентом в университете начали внутреннее расследование и сообщили о ситуации полиции, хотя пока не видят признаков вмешательства в заведение извне. Тем не менее шведские СМИ утверждают, что как одна из версий рассматривается хакерская атака.

Представитель Каролинского института добавил AFP, что все уничтоженные образцы были предназначены исключительно для исследований, поэтому это не повлияет на лечение пациентов.

Напомним, в прошлом году Норвежский университет естественных и технических наук решил исключить на два семестра трех студентов, которых заподозрили в использовании чатбота на основе искусственного интеллекта ChatGPT для мошенничества.