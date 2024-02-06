ЗМІ: Фінляндія поки не збирається відкривати кордон з Росією

Уряд Фінляндії планує продовжити заходи із закриття свого кордону з РФ.

Про це виданню Ilta Sanomat повідомили кілька джерел в уряді, передає "Європейська правда".

Відповідне рішення буде прийнято в четвер на загальному засіданні уряду.

Згідно з поки чинним рішенням, закриття кордону триватиме до 11 лютого.

Виданню повідомили, що рішення про продовження закриття кордону буде обґрунтовано тим, що ситуація за кордоном не змінилася. Рішення приймається не з огляду на фактичну кількість відвідувачів, а з огляду на загальну ситуацію.

Усвідомлення того, що явище не припиняється, а буде продовжуватися, було достатньо для прийняття попередніх рішень про закриття кордону.

Марко Саарекс, заступник голови Прикордонної служби, заявив раніше, що за кордоном в Росії очікують сотні, навіть тисячі прибулих.

Вважається ймовірним, що загроза нових нелегальних перетинів кордону збережеться до весни, і танення снігу змінить ситуацію. З таненням снігу Росії також буде складніше контролювати те, до чого вона примушує людей.

Проте постійне продовження термінів закриття кордону в довгостроковій перспективі не є стійким рішенням. Згідно з інформацією IS, МВС готує нові законопроєкти, які мають допомогти вирішити ситуацію на кордоні. Однак законодавчі зміни вимагають ретельної підготовки.

"Міністерство поспіхом готує різні заходи. Водночас очікується, що незаконні спроби перетину кордону відбуватимуться дедалі частіше, коли почнеться весна. Наразі уряд всерйоз обмірковує варіант розвертати тих, хто прибуває прямо на кордоні", – каже анонімне джерело в уряді.

На вихідних прем’єр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що східний кордон Фінляндії з Росією наразі залишатиметься закритим, оскільки безпека кордонів країни – на першому місці.

Уперше фінсько-російський кордон закрили в листопаді 2023 року.

У січні пересіченою місцевістю кордон Фінляндії та Росії перейшли кілька десятків людей, які згодом попросили притулку у Фінляндії.

Жоден з мігрантів-шукачів притулку, які потрапили у Фінляндію через кордон з Росією, поки не отримав позитивного рішення.