СМИ: Финляндия пока не собирается открывать границу с Россией

Правительство Финляндии планирует продолжить меры по закрытию своей границы с РФ.

Об этом изданию Ilta Sanomat сообщили несколько источников в правительстве, передает "Европейская правда".

Соответствующее решение будет принято в четверг на общем заседании правительства.

Согласно пока действующему решению, закрытие границы продлится до 11 февраля.

Изданию сообщили, что решение о продлении закрытия границы будет обосновано тем, что ситуация за рубежом не изменилась. Решение принимается не исходя из фактического количества посетителей, а с учетом общей ситуации.

Осознания того, что явление не прекращается, а будет продолжаться, было достаточно для принятия предыдущих решений о закрытии границы.

Марко Саарекс, заместитель председателя Пограничной службы, заявил ранее, что за границей в России ожидают сотни, даже тысячи прибывших.

Считается вероятным, что угроза новых нелегальных пересечений границы сохранится до весны, и таяние снега изменит ситуацию. С таянием снега России также будет сложнее контролировать то, к чему она принуждает людей.

Однако постоянное продление сроков закрытия границы в долгосрочной перспективе не является устойчивым решением. Согласно информации IS, МВД готовит новые законопроекты, которые должны помочь решить ситуацию на границе. Однако законодательные изменения требуют тщательной подготовки.

"Министерство в спешке готовит различные меры. В то же время ожидается, что незаконные попытки пересечения границы будут происходить все чаще, когда начнется весна. Сейчас правительство всерьез обдумывает вариант разворачивать прибывающих прямо на границе", – говорит анонимный источник в правительстве.

В минувшие выходные премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что восточная граница Финляндии с Россией пока будет оставаться закрытой, поскольку безопасность границ страны – на первом месте.

Впервые финско-российскую границу закрыли в ноябре 2023 года.

В январе по пересеченной местности границу Финляндии и России перешли несколько десятков человек, которые впоследствии попросили убежища в Финляндии.

Ни один из мигрантов-искателей убежища, которые попали в Финляндию через границу с Россией, пока не получил положительного решения.