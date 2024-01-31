Фінляндія поки не задовольнила жодної заявки на притулок мігрантів, які прибули з РФ

Жоден з мігрантів-шукачів притулку, які потрапили у Фінляндію через кордон з Росією, поки не отримав позитивного рішення.

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", про це повідомили у міграційній службі.

Щодо заявок людей, які прибули на кордон Фінляндії через Росію наприкінці 2023 року, на цей час винесли близько 70 рішень. З них дві третини – відмова у задоволенні заявки, і ще третина – анулювання заявки, наприклад, через те, що особа більше не перебуває на території Фінляндії.

Близько 190 осіб з тих, які потрапили у Фінляндію з Росії, у підсумку зникли з центрів розміщення, де їх поселили.

Всього за період масового прибуття шукачів притулку через російський кордон у Фінляндію потрапили майже 1300 осіб.

Нагадаємо, кордон Фінляндії з Росією з кінця листопада майже безперервно залишається закритим. Фінський уряд ухвалив таке рішення і вже кілька разів продовжував його після того, як російські прикордонники почали пропускати на виїзд людей без шенгенських віз (детальніше про це – у статті Фінляндія тримає оборону).

За цей період було щонайменш кілька випадків, коли мігранти все одно перетинали кордон "через ліси", за межами КПП. Протяжність сухопутного кордону Фінляндії з Росією складає понад 1200 кілометрів і прикордонники визнають, що пильно контролювати кожну його ділянку практично неможливо.

В уряді Фінляндії очікують подальших спроб Москви дестабілізувати ситуацію на кордоні.