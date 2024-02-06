Країни G7 з 20 лютого посилять заходи з метою дотримання граничних цін на російську нафту

Починаючи з 20 лютого, країни G7 посилять заходи контролю щодо обмеження цін на російську сиру нафту, запроваджені країнами "сімки" та іншими країнами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило японське видання Nikkei.

Судноплавні та страхові компанії, які працюють з дистриб'юторами нафти, що імпортують російську сиру нафту, будуть зобов'язані отримувати від імпортера декларацію про дотримання верхньої межі ціни щоразу, коли вони завантажують вантаж.

Уряди вимагатимуть від імпортерів, підозрюваних у перевищенні граничної ціни, надати розбивку витрат, пов'язаних з експортними процедурами, транспортними витратами та страховими преміями.

G7, Європейський Союз та Австралія домовилися про посилення цих заходів.

Обмеження цін було запроваджено у грудні 2022 року у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Мета – зменшити доходи Росії та обмежити фінансування Росією війни. Оскільки існують транзакції, які перевищують верхню межу, ефективність заходів буде підвищена, і Росія не зможе ухилятися від санкцій.

Раніше повідомлялося, що попри санкції проти РФ мільйони барелів палива з російської нафти все ще імпортуються до Великої Британії.

Британія оголосила про намір відмовитись від російської нафти у березні 2022 року, відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії.