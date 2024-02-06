ЄС залучив Україну до розробки стратегії для європейського ОПК

Євросоюз залучив Україну до роботи над майбутньою промисловою стратегією для оборонно-промислового комплексу країн ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Європарламенті.

Фон дер Ляєн нагадала, що країни ЄС сукупно передали Україні військову допомогу на вже понад 28 млрд євро, допомогли підготувати понад 40 тисяч військових, європейський оборонно-промисловий комплекс наростив потужності на 40% і до березня кількість переданих Україні артилерійських снарядів перевищить півмільйона.

Водночас вона наголосила, що цього недостатньо.

"Ми маємо не лише прискорити постачання боєприпасів. Дивлячись у майбутнє, ми маємо розглядати оборонні спроможності України як частину наших власних. Ми маємо думати про український ОПК як частину нашого власного. Тож ми залучили Україну до підготовки нашої стратегії для оборонно-промислового комплексу.

Це перший крок, що має призвести до інтеграції України у деякі наші оборонні програми – зі згодою Європарламенту і Ради ЄС тоді, коли це буде необхідно. Це допоможе не тільки закривати оборонні потреби України, але й сприятиме узгодженості й спільному плануванню наших військових і ОПК", – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що на цьому етапі війни європейські політики мають "втримати імпульс" для того, щоб допомогти Україні оборонятися і захистити майбутнє решти країн Європи, одночасно думаючи також про майбутню відбудову, безпекові гарантії для України та посилення міжнародної безпекової архітектури.

"Я абсолютно переконана… що Україна вистоїть. А Європа буде поруч з нею на кожному етапі цього шляху", – заявила президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, на позачерговому саміті 1 лютого лідери країн ЄС не ухвалили рішення про заснування спеціального фонду для військової підтримки України, але президент Євроради Шарль Мішель каже про досягнення прогресу у цьому питанні.

Водночас на цьому саміті ухвалили вкрай важливе для України рішення щодо багаторічної макрофінансової допомоги на 50 млрд євро.