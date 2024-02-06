У міністра юстиції Польщі з попереднього уряду виявили рак

Колишній міністр юстиції та генпрокурор Польщі, співзасновник "Суверенної Польщі" Збігнєв Зьобро останні кілька тижнів перебуває в лікарні та проходить інтенсивну терапію через виявлений у нього рак.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив його однопартієць Марчин Вархол у відповідь на критичну публікацію у ЗМІ.

Вархол заявив, що Зьобро останнім часом не з’являється на публіці "не тому, що ховається чи втік за кордон", а через те, що у нього виявили рак стравоходу і Зьобро проходить лікування.

Według statystyk zaawansowany rak przełyku, który rozpoznano u Zbigniewa Ziobro daje złe rokowania. Literatura medyczna podaje, że w Polsce przed upływem 5 lat umiera ok. 90 proc. chorych (łatwo może sprawdzić w internecie informacje na ten temat). Ale to mroczna statystyka.… February 6, 2024

"Збігнєв Зьобро бореться за життя. Він бореться рішуче, щоб перемогти і повернутися до виконання обов’язків якнайшвидше. Але умовою є агресивне, радикальне лікування – і саме цим він займається", – заявив Вархол. Він також навів польську статистику, згідно з якою 90% пацієнтів з цим діагнозом не виживають довше як 5 років.

Вархол запевнив, що згодом ексміністр надасть усі документальні докази того, що він проходить лікування, та з’явиться на зустрічі з парламентськими слідчими комісіями, щойно дозволить його стан здоров’я.

Від Збігнєва Зьобро хочуть почути свідчення щодо скандалу з використанням шпигунського програмного забезпечення для стеження за опонентами, а також щодо організації голосування поштою у розпал пандемії коронавірусу.

Докладніше про це – у статті Станіслава Желіховського Полювання на Качинського: як нова влада Польщі хоче покарати попередників.