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У міністра юстиції Польщі з попереднього уряду виявили рак

Вівторок, 6 лютого 2024, 17:51

Колишній міністр юстиції та генпрокурор Польщі, співзасновник "Суверенної Польщі" Збігнєв Зьобро останні кілька тижнів перебуває в лікарні та проходить інтенсивну терапію через виявлений у нього рак. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив його однопартієць Марчин Вархол у відповідь на критичну публікацію у ЗМІ.

Вархол заявив, що Зьобро останнім часом не з’являється на публіці "не тому, що ховається чи втік за кордон", а через те, що у нього виявили рак стравоходу і Зьобро проходить лікування. 

"Збігнєв Зьобро бореться за життя. Він бореться рішуче, щоб перемогти і повернутися до виконання обов’язків якнайшвидше. Але умовою є агресивне, радикальне лікування – і саме цим він займається", – заявив Вархол. Він також навів польську статистику, згідно з якою 90% пацієнтів з цим діагнозом не виживають довше як 5 років. 

Вархол запевнив, що згодом ексміністр надасть усі документальні докази того, що він проходить лікування, та з’явиться на зустрічі з парламентськими слідчими комісіями, щойно дозволить його стан здоров’я. 

Від Збігнєва Зьобро хочуть почути свідчення щодо скандалу з використанням шпигунського програмного забезпечення для стеження за опонентами, а також щодо організації голосування поштою у розпал пандемії коронавірусу. 

Докладніше про це – у статті Станіслава Желіховського Полювання на Качинського: як нова влада Польщі хоче покарати попередників.

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