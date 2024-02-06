У министра юстиции Польши из предыдущего правительства обнаружили рак

Бывший министр юстиции и генпрокурор Польши, соучредитель "Суверенной Польши" Збигнев Зебро последние несколько недель находится в больнице и проходит интенсивную терапию из-за обнаруженного у него рака.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил его однопартиец Марчин Вархол в ответ на критическую публикацию в СМИ.

Вархол заявил, что Зебро в последнее время не появляется на публике "не потому, что скрывается или сбежал за границу", а потому, что у него обнаружили рак пищевода и Зебро проходит лечение.

Według statystyk zaawansowany rak przełyku, który rozpoznano u Zbigniewa Ziobro daje złe rokowania. Literatura medyczna podaje, że w Polsce przed upływem 5 lat umiera ok. 90 proc. chorych (łatwo może sprawdzić w internecie informacje na ten temat). Ale to mroczna statystyka.… February 6, 2024

"Збигнев Зебро борется за жизнь. Он борется решительно, чтобы победить и вернуться к исполнению обязанностей как можно быстрее. Но условием является агрессивное, радикальное лечение – и именно этим он занимается", – заявил Вархол. Он также привел польскую статистику, согласно которой 90% пациентов с этим диагнозом не выживают дольше 5 лет.

Вархол заверил, что впоследствии экс-министр предоставит все документальные доказательства того, что он проходит лечение, и появится на встрече с парламентскими следственными комиссиями, как только позволит его состояние здоровья.

От Збигнева Зебро хотят услышать показания относительно скандала с использованием шпионского программного обеспечения для слежки за оппонентами, а также по организации голосования по почте в разгар пандемии коронавируса.

Подробнее об этом – в статье Станислава Желиховского Охота на Качиньского: как новая власть Польши хочет наказать предшественников.