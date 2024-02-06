В Італії та Албанії викрили мережу наркоторгівлі: майже 60 арештованих

Правоохоронці п’яти європейських країн викрили мережу незаконної наркоторгівлі, що базувалась в Італії та Албанії, та заарештували 59 її фігурантів.

Про це, як пише "Європейська правда", 6 лютого сповістило агентство ЄС із судового співробітництва (Євроюст).

Розслідування мережі наркоторгівлі тривало з 2019 року в Італії, після чого до нього долучились представники Албанії. Далі за координації Євроюсту долучились правоохоронці Британії, Іспанії та Німеччини.

Як стверджується, мережа базувалась в Албанії та Італії й транспортувала наркотики автомобілями до Іспанії та Німеччини. Частина фігурантів також перебувала в Нідерландах і Великій Британії.

"Мережа в основному займалася контрабандою героїну, кокаїну, гашишу та марихуани до Німеччини та Іспанії, використовуючи автомобілі з подвійним дном або таємними відсіками", – пише Євроюст.

Під час першого етапу операції проти мережі минулого року арештували 21 підозрюваного та вилучили наркотиків на суму близько 2,7 мільйона євро.

Другий етап тривав 5-6 лютого та призвів до арештів 59 підозрюваних в Албанії, Італії, Німеччині та Великій Британії. В Італії до 10 підозрюваних були застосовані інші запобіжні заходи.

Минулого року в ЄС викрили чергову групу наркодилерів, які за час своєї діяльності могли перевезти у Польщу близько 5,5 тонн заборонених речовин.