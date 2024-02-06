В Италии и Албании разоблачили сеть наркоторговли: почти 60 арестованных

Правоохранители пяти европейских стран разоблачили сеть незаконной наркоторговли, которая базировалась в Италии и Албании, и арестовали 59 ее фигурантов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", 6 февраля сообщило агентство ЕС по судебному сотрудничеству (Евроюст).

Расследование сети наркоторговли продолжалось с 2019 года в Италии, после чего к нему присоединились представители Албании. Далее при координации Евроюста присоединились правоохранители Великобритании, Испании и Германии.

Как утверждается, сеть базировалась в Албании и Италии и транспортировала наркотики автомобилями в Испанию и Германию. Часть фигурантов также находилась в Нидерландах и Великобритании.

"Сеть в основном занималась контрабандой героина, кокаина, гашиша и марихуаны в Германию и Испанию, используя автомобили с двойным дном или тайными отсеками", – пишет Евроюст.

Во время первого этапа операции против сети в прошлом году арестовали 21 подозреваемого и изъяли наркотиков на сумму около 2,7 миллиона евро.

Второй этап длился 5-6 февраля и привел к арестам 59 подозреваемых в Албании, Италии, Германии и Великобритании. В Италии к 10 подозреваемым были применены другие меры пресечения.

В прошлом году в ЕС разоблачили очередную группу наркодилеров, которые за время своей деятельности могли перевезти в Польшу около 5,5 тонн запрещенных веществ.