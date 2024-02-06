У Бельгії знову радять носити маски через спалах грипу

Органи охорони здоров’я Бельгії 6 лютого оголосили попередження через різке зростання випадків грипу, що передбачає рекомендацію для вразливих груп населення носити захисні маски в громадських місцях.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в попередженні бельгійської урядової Групи з управління ризиками.

Рекомендація носити маски в Бельгії поширюється на людей старше 65 років або тих, хто має серцево-судинні захворювання, діабет, захворювання легень, рак, ожиріння, хронічну ниркову недостатність або ослаблену імунну систему.

Родичам людей із таких груп також рекомендується носити маски в людних місцях, наприклад у громадському транспорті.

Носіння масок у громадських місцях у Бельгії не є обов’язковим з 2022 року, відколи в країні скасували майже всі обмеження у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, Іспанія з 10 січня відновила вимогу носити маски працівникам і відвідувачам закладів охорони здоров’я по всій території країни у зв’язку із сезонним сплеском захворюваності на грип і коронавірус.