В Бельгии снова советуют носить маски из-за вспышки гриппа

Органы здравоохранения Бельгии 6 февраля объявили предупреждение из-за резкого роста случаев гриппа, предусматривающего рекомендацию для уязвимых групп населения носить защитные маски в общественных местах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в предупреждении бельгийской правительственной Группы по управлению рисками.

Рекомендация носить маски в Бельгии распространяется на людей старше 65 лет или имеющих сердечно-сосудистые заболевания, диабет, заболевания легких, рак, ожирение, хроническую почечную недостаточность или ослабленную иммунную систему.

Родственникам людей из таких групп также рекомендуется носить маски в людных местах, например, в общественном транспорте.

Ношение масок в общественных местах в Бельгии не является обязательным с 2022 года, когда в стране отменили почти все ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, Испания с 10 января возобновила требование носить маски работникам и посетителям заведений здравоохранения по всей территории страны в связи с сезонным всплеском заболеваемости гриппом и коронавирусом.