Палата представників США провалила проєкт про допомогу Ізраїлю без України

Палата представників США не змогла ухвалити окремий пакет допомоги Ізраїлю без допомоги Україні на суму 17,6 мільярдів доларів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Hill.

Пакет не отримав достатньої підтримки в дві третини законодавців, отримавши 250 голосів за та 180 – проти.

Проти проєкту виступила консервативна частина республіканців, які мають більшість у Палаті представників, оскільки вона проти рішення спікера Майка Джонсона не компенсувати фінансування Ізраїлю змінами в інших частинах бюджету, що означало б, що допомога збільшила б його дефіцит.

Водночас більшість демократів розцінили голосування як трюк республіканців, спрямований виключно на те, щоб поставити їх у скрутне становище, адже вони підтримують допомогу Ізраїлю, але не окремо від підтримки України, Тайваню, палестинцям у Газі та фінансування безпеки американо-мексиканського кордону.

У листі до колег у вівторок троє провідних демократів Палати представників заявили, що законопроєкт про відокремлення Ізраїлю "пропонується не з добрими намірами".

Раніше спікер Палати представників від республіканців Джонсон заявив, що питання військової допомоги для Ізраїлю розглянуть в окремому проєкті від рішення щодо південного кордону.

Адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що ветуватиме законопроєкт про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні, голосування якого в Палаті представників анонсував її спікер від республіканців Майк Джонсон.

Водночас Джонсон заявив, що не поставить на голосування представлений у Сенаті проєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання понад 60 мільярдів на допомогу Україні та понад 14 мільярдів – Ізраїлю.

Після цього повідомляли, що у Сенаті США, ймовірно, не знайдеться достатньо голосів від республіканців для процедурного голосування за законопроєкт із посиленням міграційної політики, який також передбачає додаткове фінансування для України.