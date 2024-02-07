Палата представителей США провалила проект о помощи Израилю без Украины

Палата представителей США не смогла принять отдельный пакет помощи Израилю без помощи Украине на сумму 17,6 миллиардов долларов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Hill.

Пакет не получил достаточной поддержки в две трети законодателей, получив 250 голосов за и 180 – против.

Против проекта выступила консервативная часть республиканцев, которые имеют большинство в Палате представителей, поскольку она против решения спикера Майка Джонсона не компенсировать финансирование Израиля изменениями в других частях бюджета, что означало бы, что помощь увеличила бы его дефицит.

В то же время большинство демократов расценили голосование как трюк республиканцев, направленный исключительно на то, чтобы поставить их в затруднительное положение, ведь они поддерживают помощь Израилю, но не отдельно от поддержки Украины, Тайваня, палестинцев в Газе и финансирования безопасности американо-мексиканской границы.

В письме к коллегам во вторник трое ведущих демократов Палаты представителей заявили, что законопроект об отделении Израиля "предлагается не с добрыми намерениями".

Ранее спикер Палаты представителей от республиканцев Джонсон заявил, что вопрос военной помощи для Израиля рассмотрят в отдельном проекте от решения по южной границе.

Администрация президента США Джо Байдена заявила, что будет ветировать законопроект о поддержке Израиля без помощи Украине, голосование которого в Палате представителей анонсировал ее спикер от республиканцев Майк Джонсон.

В то же время Джонсон заявил, что не поставит на голосование представленный в Сенате проект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает предоставление более 60 миллиардов на помощь Украине и более 14 миллиардов – Израилю.

После этого сообщалось, что в Сенате США, вероятно, не найдется достаточно голосов от республиканцев для процедурного голосования за законопроект с усилением миграционной политики, который также предусматривает дополнительное финансирование для Украины.