В Сенате США предлагают рассмотреть помощь Украине отдельно от вопроса границы

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что пакет законов об иммиграции и международной помощи, в частности Украине, не станет законом из-за оппозиции спикера Палаты представителей Майка Джонсона и беспокойства среди сенаторов-республиканцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал CNN.

По его словам, Сенату необходимо изменить курс относительно пакета законов о национальной безопасности и сосредоточиться на предоставлении внешней помощи Украине, Израилю и Тайваню.

"Есть и другие части этого проекта, которые также являются чрезвычайно важными: Украина, Израиль, Тайвань. По моему мнению, мы все же должны заняться остальными (вопросами, кроме границы), потому что это важно. Не то, что граница не важна, но мы не можем достичь результата", – считает Макконнелл.

По его мнению, законодатели должны двигаться именно в этом направлении, а лидер сенатского большинства от демократов Чак Шумер должен решить, как переформулировать этот вопрос.

Ранее сообщалось, что в Сенате США, вероятно, не найдется достаточно голосов от республиканцев для процедурного голосования за законопроект с усилением миграционной политики, который также предусматривает дополнительное финансирование для Украины.

Напомним, перед этим Сенат США после нескольких месяцев переговоров представил двухпартийный законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает предоставление более 60 миллиардов на помощь Украине и более 14 миллиардов – Израилю.

Но спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон заявил, что не поставит на голосование представленный в Сенате проект. А президент Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп добивается срыва законопроекта в Сенате.