В Германии началась забастовка работников Lufthansa, повлияет на 100 тысяч пассажиров

Наземный персонал немецкой авиакомпании Lufthansa в среду начал забастовку в главных аэропортах, усиливая давление в переговорах о заработной плате и добавляя страданий путешественникам в крупнейшей экономике Европы, которая уже пострадала от забастовок на железных дорогах и в общественном транспорте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

По данным национального перевозчика, забастовка, которая началась в 4 утра и продлится до 7:10 утра в четверг, коснется около 100 тысяч пассажиров.

Профсоюз Ver.di нацелился на аэропорты Франкфурта и Мюнхена, где, по словам Lufthansa, будет выполняться лишь 10-20% рейсов, а также на Берлин, Гамбург и Дюссельдорф.

Ver.di требует повышения заработной платы на 12,5% для около 25 тысяч работников, или по меньшей мере на 500 евро больше в месяц в течение 12 месяцев, плюс единовременную выплату в размере 3 тысяч евро для компенсации инфляции.

Волна общенациональных забастовок за последние несколько недель охватила авиаперевозки, железную дорогу и общественный транспорт, ударив по экономике и подпитывая недовольство неуклюжей трехсторонней коалицией канцлера Германии Олафа Шольца.

В Германии в пятницу, 2 февраля, началась забастовка работников общественного транспорта, которая длилась сутки.

Перед этим в Германии бастовали сотрудники аэропортов, что привело к отмене или задержке более 1000 рейсов.