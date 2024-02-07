Теракт біля суду в Туреччині: затримали 40 підозрюваних

Поліція затримала 40 осіб, яких підозрюють в спробі теракту біля будівлі суду в Стамбулі, внаслідок якого загинула жінка.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая, Hurriyet Daily News.

Нападники ідентифіковані як члени DHKP-C – ультралівого угруповання, яке вважається терористичною організацією в Туреччині, США і Європейському Союзі, зазначає видання.

За словами Єрлікая, з 1 червня 2023 року по 6 лютого 2024 року силовики провели 335 операцій проти лівих терористичних організацій, після яких затримано 269 членів DHKP-C, 30 з них арештували, 137 взяли під судовий контроль, а шістьох "нейтралізовано".

Турецька влада використовує термін "нейтралізувати", коли йдеться про те, що терористи здалися, були вбиті або захоплені.

Міністр юстиції Йилмаз Тунч, який проводив огляд на місці, пояснив, що нападники спочатку намагалися увійти до будівлі суду через інші двері, але після того, як зіткнулися з перешкодами з боку безпеки, повернули до місця інциденту.

Раніше повідомляли, що внаслідок нападу під будівлею суду в Стамбулі вранці 6 лютого, окрім двох людей, що відкрили вогонь, загинув перехожий, також є поранені.

Перед цим стало відомо, що декілька людей відкрили вогонь по поліції під будівлею суду у Стамбулі, двох нападників застрелили, а ще одного – затримали пораненим. Тоді стверджувалось, що нападники є членами Революційної народно-визвольної партії.

Наприкінці січня стався теракт в одній з церков Стамбула із загибеллю однієї людини, після того затримали десятки осіб. Відповідальність за напад взяла на себе ІДІЛ.