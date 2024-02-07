Теракт возле суда в Турции: задержали 40 подозреваемых

В Турции полиция задержала 40 человек, которых подозревают в попытке теракта у здания суда в Стамбуле, в результате которого погибла женщина.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр внутренних дел Али Ерликая, Hurriyet Daily News.

Нападавшие идентифицированы как члены DHKP-C – ультралевой группировки, которая считается террористической организацией в Турции, США и Европейском Союзе, отмечает издание.

По словам Ерликая, с 1 июня 2023 года по 6 февраля 2024 года силовики провели 335 операций против левых террористических организаций, после которых задержаны 269 членов DHKP-C, 30 из них арестованы, 137 взяты под судебный контроль, а шесть "нейтрализованы".

Турецкие власти используют термин "нейтрализовать", когда речь идет о том, что террористы сдались, были убиты или захвачены.

Министр юстиции Йылмаз Тунч, который проводил осмотр на месте, пояснил, что нападавшие сначала пытались войти в здание суда через другую дверь, но после того, как столкнулись с препятствиями со стороны безопасности, вернулись к месту инцидента.

Ранее сообщалось, что в результате нападения под зданием суда в Стамбуле утром 6 февраля, кроме двух человек, открывших огонь, погиб прохожий, также есть раненые.

Перед этим стало известно, что несколько человек открыли огонь по полиции под зданием суда в Стамбуле, двух нападавших застрелили, а еще одного – задержали раненым. Тогда утверждалось, что нападавшие являются членами Революционной народно-освободительной партии.

В конце января произошел теракт в одной из церквей Стамбула с гибелью одного человека, после того задержали десятки человек. Ответственность за нападение взяла на себя ИГИЛ.