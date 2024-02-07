В Іспанії другий день тривають протести фермерів

Другий день поспіль іспанські фермери організовують акції протесту по всій території країни, щоб привернути увагу до своїх проблем.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У середу іспанські фермери продовжили акції по всій території країни. У другій половині дня у вівторок рух був заблокований на близько 15 дорогах національного значення. Велика колона тракторів рушила у центр Барселони.

У східному місті Кастельон фермери заблокували головний в’їзд до порту своїми тракторами і підпалили барикаду з шин, а також влаштували поруч сидячий протест. Правоохоронці втрутилися і по одному відвели протестувальників з дороги, обійшлося без сутичок.

Фото: Antonio Pradas

Аграрії таким чином висловлюють невдоволення зростанням вартості виробництва, бюрократичними труднощами та потребою конкурувати з дешевшою продукцією.

Серед іншого, фермери нарікають на те, що нові правила за "зеленим" законодавством ЄС роблять їхню продукцію дорожчою у виробництві, аніж імпортна з третіх країн.

Фото: Antonio Pradas

Протест триває вже другий день.

На тлі невдоволення аграріїв уряд Іспанії вже пообіцяв додаткові 269 млн євро субсидій, які зможуть отримати близько 140 тисяч представників галузі.

У вівторок президентка Єврокомісії оголосила, що відкличе суперечливий законопроєкт, який мав на меті скоротити використання хімічних пестицидів у сільському господарстві.

Як відомо, фермерські протести тривають і в багатьох інших країнах Європи, найгучнішими досі були протести французьких аграріїв.