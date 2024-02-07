В Испании второй день продолжаются протесты фермеров

Второй день подряд испанские фермеры организуют акции протеста по всей территории страны, чтобы привлечь внимание к своим проблемам.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В среду испанские фермеры продолжили акции по всей территории страны. Во второй половине дня во вторник движение было заблокировано на около 15 дорогах национального значения. Большая колонна тракторов двинулась в центр Барселоны.

В восточном городе Кастельон фермеры заблокировали главный въезд в порт своими тракторами и подожгли баррикаду из шин, а также устроили рядом сидячий протест. Правоохранители вмешались и по одному отвели протестующих с дороги, обошлось без столкновений.

Фото: Antonio Pradas

Аграрии таким образом выражают недовольство ростом стоимости производства, бюрократическими трудностями и необходимостью конкурировать с более дешевой продукцией.

Среди прочего, фермеры сетуют на то, что новые правила по "зеленому" законодательству ЕС делают их продукцию дороже в производстве, чем импортная из третьих стран.

Фото: Antonio Pradas

Протест продолжается уже второй день.

На фоне недовольства аграриев правительство Испании уже пообещало дополнительные 269 млн евро субсидий, которые смогут получить около 140 тысяч представителей отрасли.

Во вторник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что она отзовет противоречивый законопроект, который имел целью сократить использование химических пестицидов в сельском хозяйстве.

Как известно, фермерские протесты продолжаются и во многих других странах Европы, самыми громкими до сих пор были протесты французских аграриев.