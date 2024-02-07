Столтенберг приветствовал создание Сил беспилотных систем в ВСУ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал намерения Украины развивать использование беспилотников в Вооруженных Силах, создав для этого отдельный род войск.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал 7 февраля на совместной пресс-конференции с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном в Брюсселе.

Генсек Альянса указал, что "приветствует усилия по осовремениванию украинских Вооруженных Сил на фоне захватнической войны России против Украины".

"И это, конечно, касается всего, что они (украинцы. – Ред.) делают, чтобы больше вкладывать в дроны и больше их производить. Эти усилия осуществляются при поддержке НАТО и союзников в НАТО", – подчеркнул Столтенберг.

Он напомнил, что дроны сыграли важную роль в нынешней российско-украинской войне, и союзники Украины в НАТО оказывали соответствующую поддержку – в частности Турция, которая еще до февраля 2022-го передала беспилотники Bayraktar.

"Сейчас она (Турция. – Ред.) строит новый завод по производству дронов в Украине. И это – один из многих примеров того, как союзники поддерживают Украину не только прямыми поставками оружия и боеприпасов, но и также инвестициями в развитие ее оборонного производства", – подытожил генсек.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский поручил Кабмину создать в ВСУ отдельный род – Силы беспилотных систем.

В Министерстве обороны Украины надеются, что создание Сил беспилотных систем будет способствовать развитию подразделений дронаров, их осведомленности и умениям.