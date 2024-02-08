Вучич назвав українців у Сербії орієнтованими на Путіна

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що українці, які мешкають в країні, навіть більш орієнтовані на президента РФ Владіміра Путіна, ніж місцеві росіяни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Балканський оглядач".

Відповідаючи на запитання німецького журналіста на брифінгу з міністром оборони Німеччини про кількість росіян і російський вплив у Сербії, сербський президент зазначив, що росіян у Сербії небагато, десь 45-50 тисяч. За його словами, ці росіяни в основному налаштовані проти президента Росії Володимира Путіна. З іншого боку українці в Сербії переважно російськомовні та набагато більше орієнтовані на президента Путіна, підкреслив він.

Що стосується російського впливу, то, за його словами, російський економічний вплив незрівнянно менший, ніж німецький. Якщо ж йдеться про політичний вплив, то на "когось, можливо, є вплив, на когось, можливо, ні", але "ніхто, крім громадян Сербії, не має жодного впливу на прем'єр-міністра, президента Народної Скупштини, президента республіки", – сказав Вучич.

Він підкреслив, що пишається тим, що представляє вільну та незалежну країну, яка приймає власні рішення, і заявив, що ніхто не може йому наказувати ні з Вашингтона, ні з Москви, ні з Берліна, ні звідкись.

Вучич також заявив, що найближчим часом Україна проведе саміт із країнами Західних Балкан.