Вучич назвал украинцев в Сербии ориентированными на Путина

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что украинцы, проживающие в стране, даже более ориентированы на президента РФ Владимира Путина, чем местные россияне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Балканский обозреватель".

Отвечая на вопрос немецкого журналиста на брифинге с министром обороны Германии о количестве россиян и российском влиянии в Сербии, сербский президент отметил, что русских в Сербии немного, где-то 45-50 тысяч. По его словам, эти русские в основном настроены против президента России Владимира Путина. С другой стороны украинцы в Сербии преимущественно русскоязычные и гораздо больше ориентированы на президента Путина, подчеркнул он.

Что касается российского влияния, то, по его словам, российское экономическое влияние несравненно меньше, чем немецкое. Если же речь идет о политическом влиянии, то на "кого-то, возможно, есть влияние, на кого-то, возможно, нет", но "никто, кроме граждан Сербии, не имеет никакого влияния на премьер-министра, президента Народной Скупштины, президента республики", – сказал Вучич.

Он подчеркнул, что гордится тем, что представляет свободную и независимую страну, которая принимает собственные решения, и заявил, что никто не может ему приказывать ни из Вашингтона, ни из Москвы, ни из Берлина, ни откуда-то.

Вучич также заявил, что в ближайшее время Украина проведет саммит со странами Западных Балкан.