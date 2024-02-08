Президентские выборы в Азербайджане: Алиев побеждает, в оппозиции не признают результаты
Согласно данным ЦИК Азербайджана, действующий глава государства Ильхам Алиев одерживает победу на досрочных президентских выборах.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает азербайджанская служба "Радио Свобода".
По данным ЦИК с 93,35% избирательных участков, Алиев набрал 92,05% голосов. Захид Орудж, который идет вторым, получил 2,19% голосов.
Оппозиционная партия Народный фронт Азербайджана (НФА) заявила, что не признает результаты внеочередных президентских выборов.
"Настоящих выборов не было, поскольку выборы проходили без конкуренции, свободы были полностью ограничены, в атмосфере страха, угроз и административного террора, а объявленные результаты не являются выражением воли народа и являются нелегитимными", – говорится в заявлении НФА.
По данным экзитпола, действующий президент предварительно получил 93,9% голосов избирателей, а ни один из остальных шести кандидатов не набрал и 2%.
Алиев неожиданно объявил о досрочных президентских выборах в декабре 2023 года, хотя мог находиться на посту до 2025-го.
Из-за отказа допустить на выборы наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы та наложила на Азербайджан политические санкции.
Впрочем, азербайджанская делегация сама решила выйти из состава ПАСЕ, не дожидаясь решения.
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