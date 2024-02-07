Орбан і Лукашенко привітали Алієва ще до оголошення результатів виборів в Азербайджані

Хоча офіційні результати дострокових виборів президента Азербайджану 7 лютого ще не оголошені, чинного голову держави Ільхама Алієва вже встигли привітати щонайменше Віктор Орбан і Александр Лукашенко.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан, який має близькі відносини з Алієвим, уже встиг провести телефонну розмову й привітати азербайджанського візаві з "величезною і беззаперечною перемогою".

"Очікую на подальше зміцнення співпраці між Угорщиною та Азербайджаном, а також Азербайджаном та ЄС під час головування Угорщини в ЄС", – написав Орбан у Twitter (X).

Про вітальний телефонний дзвінок сповістила й пресслужба самопроголошеного білоруського президента Александра Лукашенка.

"В особі Білорусі ви маєте надійного друга, який розділяє підходи до побудови справедливих і рівноправних міждержавних відносин, зміцнення безпеки, діалогу та довіри", – цитує його слова провладне агентство БЕЛТА.

Ільхам Алієв несподівано оголосив про дострокові президентські вибори в грудні 2023 року, хоча міг перебувати на посаді до 2025-го. За даними екзитполів, він упевнено набирає понад 90% голосів виборців.

Нагадаємо, через відмову допустити на вибори спостерігачів від Парламентської асамблеї Ради Європи та наклала на Азербайджан політичні санкції. А втім, азербайджанська делегація сама вирішила вийти зі складу ПАРЄ, не чекаючи рішення.