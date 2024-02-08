Визит президента России Владимира Путина в Турцию, вероятно, состоится в конце апреля или в начале мая.

Об этом сообщило в среду российское государственное информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в Анкаре.

Ожидается, что два лидера могут встретиться в конце апреля – начале мая после местных выборов, которые состоятся 31 марта в Турции, и президентских выборов, которые состоятся 17 марта в России.

В четверг спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что подготовка к встрече Путина с президентом Турции Эрдоганом продолжается, но дата визита еще не определена.

Москва и Анкара объявят о сроках визита "как только даты, естественно, с учетом электорального цикла у нас и напряженного рабочего графика турецкого президента, будут согласованы", сказал Песков.

Поездка Путина, которая дважды откладывалась с конца прошлого года, должна стать первым визитом Путина в страну-члена НАТО с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Турецкий чиновник сообщил агентству Reuters на прошлой неделе, что Путин посетит Турцию, которая является членом НАТО, 12 февраля.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее на этой неделе заявил, что Путин и Эрдоган во время встречи обсудят газовый хаб, войну в Украине и экспорт зерна из Черного моря.

На фоне подготовки визита Путина в Еврокомиссии напомнили Анкаре, что в Международном уголовном суде выдали ордер на арест российского диктатора, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины.