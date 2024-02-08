Албания отложила ратификацию спорного соглашения с Италией о мигрантах

Парламент Албании отложил ратификацию спорного соглашения с Италией о построении лагерей для мигрантов, которые просят Рим предоставить убежище.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Парламент Албании должен был ратифицировать соглашение в четверг. Но пресс-секретарь парламента заявила, что голосование отложено до получения всех необходимых документов из Конституционного суда, который на прошлой неделе дал зеленый свет этой договоренности.

Согласно договору, Италия откроет два центра для мигрантов на берегу Адриатического моря в Албании, которая не является членом ЕС.

Один центр будет проверять мигрантов по прибытии, а второй – удерживать их, пока будут рассматриваться их заявления о предоставлении убежища.

Затем мигрантам или позволят въехать в Италию, или репатриируют.

Соглашение раскритиковали оппозиционные и правозащитные группы. Оппоненты утверждали, что этот проект нарушает конституцию, передавая территорию и государственную власть другой стране, но суд отклонил это утверждение.

Проект сравнивали с планом британского правительства отправлять искателей убежища в Руанду.

Брюссель заявил, что итальянские планы не нарушают законодательство Европейского Союза.