США завдали чергових ударів по військових об’єктах хуситів

Сили США завдали чергових ударів з метою самооборони по військових об’єктах хуситів в Ємені.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє пресслужба Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

7 лютого, приблизно о 20:00 та о 22:30 за Києвом, США завдали ударів по трьох підготовлених до запуску ракетах хуситів в Ємені.

Сполучені Штати визначили, що зазначені ракети становлять безпосередню загрозу для кораблів ВМС США і торгових суден в регіоні Червоного моря.

"Ці дії захистять свободу судноплавства і зроблять міжнародні води безпечнішими і надійнішими для кораблів ВМС США і торгових суден", – пояснили в Центральному командуванні США.

Нагадаємо, минулими вихідними США і Британія завдали ударів по 30 об’єктах хуситів у Ємені.

ЗМІ раніше повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені.