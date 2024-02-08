Финляндия не откроет границу с Россией до середины весны

Правительство Финляндии приняло решение о том, что пункты пересечения сухопутной границы между Финляндией и Россией останутся закрытыми до 14 апреля 2024 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил финский телерадиовещатель Yle.

Принятое решение продлевает срок полного закрытия восточной границы страны на два месяца. В МВД страны объяснили, что в сложившейся ситуации дальнейшее закрытие границы необходимо и пропорционально.

Министерство считает, что речь идет о серьезной угрозе национальной безопасности и общественному порядку, вызванной явлением инструментализованной иммиграции.

Учитывая информацию от различных должностных лиц, мигранты, скорее всего, продолжат прибывать из РФ, если на восточной границе будут открыты пункты пересечения, отметили в МВД.

"Полученная информация подтверждает оценку того, что Россия продолжает свою гибридную операцию. Есть основания полагать, что это долгосрочная ситуация. В районе российской границы находятся по меньшей мере сотни, а возможно, и тысячи мигрантов, которые ожидают возможности продолжить свой путь в Финляндию", – заявила глава МВД Мари Рантанен.

По оценкам МВД, если бы не было ограничений, то количество мигрантов, прибывающих через восточную границу, варьировалось бы от 10 до 20 тысяч просителей убежища в год.

В Хельсинки отметили, что российская сторона до сих пор сдержанно реагировала на предложения пограничных служб о переговорах и предложения по регулированию ситуации.

В минувшие выходные премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что восточная граница Финляндии с Россией будет оставаться закрытой, поскольку безопасность границ страны – на первом месте.

Впервые финско-российская граница была закрыта в ноябре 2023 года.

В январе по пересеченной местности границу Финляндии и России перешли несколько десятков человек, которые впоследствии попросили убежища в Финляндии.

Ни один из мигрантов-искателей убежища, которые попали в Финляндию через границу с Россией, пока не получил положительного решения.