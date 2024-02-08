У Нідерландах комісія з нагляду за роботою спецслужб заявила про виявлені порушення

Комісія з нагляду за роботою служб розвідки та безпеки у Нідерландах заявила, що спецслужби "перетнули межу" у своїй роботі зі збору даних.

Як повідомляє NOS, пише "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненому звіті.

Комісія вважає, що спецслужби без достатніх підстав вели спостереження за цілими групами населення.

Підрозділи поліції по всій території країни мають свої відділи, що займаються відстеженням і збором інформації, та стежать за особами, які можуть становити загрозу для нацбезпеки. З’ясувалося, що після того, як у поле зору потрапила одна людина чи кілька людей з певної групи (етнічної, релігійної, людей що працюють разом або в одній сфері тощо), стеження починали вести одразу за всіма.

Комісія називає це порушенням законодавства, тому що це безпідставне порушення права на приватність багатьох людей. На її думку, спершу мали розглянути, чи можливо отримувати більше інформації про безпосередніх підозрюваних у якийсь інший спосіб, а також оцінювати, чи пропорційним і обгрунтованим є масштабне стеження. Так ставалося не в усіх випадках.

На висновки вже критично відреагували низка депутатів, заявивши, що варто обговорити у парламенті посилення моніторингу за роботою спецслужб.

Міністр внутрішніх справ Гуго де Йонге визнав, що потрібно вдосконалити обгрунтування для запуску стеження, але й наголосив, що служби керуються потенційними загрозами у перспективі, а для цього їм потрібно краще розуміти особливості і ситуацію тієї чи іншої групи.

"Етнічне походження осіб, які є представниками певної спільноти, неминуче будуть брати до уваги. Але це не є метою розслідування", – зазначив він.

Нагадаємо, у Сеймі Польщі зі зміною влади створили слідчу комісію щодо випадків стеження за опозиційними політиками з використанням шпигунського програмного забезпечення Pegasus у період перебування при владі партії "Право і справедливість".