В Нидерландах комиссия по надзору за работой спецслужб заявила о выявленных нарушениях

Комиссия по надзору за работой служб разведки и безопасности в Нидерландах заявила, что спецслужбы "перешли черту" в своей работе по сбору данных.

Как сообщает NOS, пишет "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном отчете.

Комиссия считает, что спецслужбы без достаточных оснований вели наблюдение за целыми группами населения.

Подразделения полиции по всей территории страны имеют свои отделы, занимающиеся отслеживанием и сбором информации, и следят за лицами, которые могут представлять угрозу для нацбезопасности. Выяснилось, что после того, как в поле зрения попал один человек или несколько человек из определенной группы (этнической, религиозной, людей работающих вместе или в одной сфере и т.д.), слежку начинали вести сразу за всеми.

Комиссия называет это нарушением законодательства, потому что это безосновательное нарушение права на приватность многих людей. По ее мнению, сначала должны были рассмотреть, возможно ли получать больше информации о непосредственных подозреваемых каким-то другим способом, а также оценивать, является ли масштабная слежка пропорциональной и обоснованной. Так происходило не во всех случаях.

На выводы уже критически отреагировали ряд депутатов, заявив, что стоит обсудить в парламенте усиление мониторинга за работой спецслужб.

Министр внутренних дел Хуго де Йонге признал, что нужно усовершенствовать обоснование для запуска слежки, но и подчеркнул, что службы руководствуются потенциальными угрозами в перспективе, а для этого им нужно лучше понимать особенности и ситуацию той или иной группы.

"Этническое происхождение лиц, которые являются представителями определенного сообщества, неизбежно будут принимать во внимание. Но это не является целью расследования", – отметил он.

Напомним, в Сейме Польши со сменой власти создали следственную комиссию по случаям слежки за оппозиционными политиками с использованием шпионского программного обеспечения Pegasus в период пребывания у власти партии "Право и справедливость".