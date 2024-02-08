У Литві розслідують розлив нафти у Балтійському морі

Департамент охорони довкілля Литви (AAD) розпочав позапланову перевірку нафтопереробного заводу Orlen Lietuva після розливу нафти на його терміналі в Бутінге в Балтійському морі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

AAD заявило, що точна кількість забруднюючих речовин, що потрапили в море, і вплив на навколишнє середовище ще не визначені.

Розлив нафти у Балтійському морі в Литві ФОТО: збройні сили литви

"У відповідь на цей інцидент розпочато позапланову перевірку компанії з метою визначення точної кількості забруднюючих речовин, що потрапили в навколишнє середовище, а також для оцінки впливу на довкілля", – йдеться в коментарі департаменту BNS.

Раніше в середу Збройні сили Литви заявили, що надають допомогу в очищенні Балтійського моря від нафтових забруднень.

За словами військових, компанія Orlen Lietuva повідомила їм, що під час завантаження танкера на терміналі обірвався швартовний трос, в результаті чого роз'єдналася шлангова муфта і близько 300 літрів нафти вилилося у воду.

За попередньою інформацією, довжина плями склала близько двох кілометрів, а ширина – півкілометра.

Нагадаємо, днями на узбережжі Балтійського моря у Литві знайшли російський гідроакустичний сонар, призначений для виявлення і локалізації підводних човнів.