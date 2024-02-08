В Литве расследуют разлив нефти в Балтийском море

Департамент охраны окружающей среды Литвы (AAD) начал внеплановую проверку нефтеперерабатывающего завода Orlen Lietuva после разлива нефти на его терминале в Бутинге в Балтийском море.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

AAD заявило, что точное количество загрязняющих веществ, попавших в море, и влияние на окружающую среду еще не определены.

Разлив нефти в Балтийском море в Литве ФОТО: ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ЛИТВЫ

"В ответ на этот инцидент начата внеплановая проверка компании с целью определения точного количества загрязняющих веществ, попавших в окружающую среду, а также для оценки воздействия на окружающую среду", – говорится в комментарии департамента BNS.

Ранее в среду Вооруженные силы Литвы заявили, что оказывают помощь в очистке Балтийского моря от нефтяных загрязнений.

По словам военных, компания Orlen Lietuva сообщила им, что во время загрузки танкера на терминале оборвался швартовный трос, в результате чего разъединилась шланговая муфта и около 300 литров нефти вылилось в воду.

По предварительной информации, длина пятна составила около двух километров, а ширина – полкилометра.

Напомним, на днях на побережье Балтийского моря в Литве нашли российский гидроакустический сонар, предназначенный для обнаружения и локализации подводных лодок.