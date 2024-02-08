У Шотландії пішов у відставку міністр, чиї сини витратили тисячі євро на інтернет на iPad

Міністр охорони здоров’я регіонального уряду Шотландії Майкл Метісон подав у відставку на тлі скандалу з витратами 11 тисяч фунтів стерлінгів на мобільний інтернет на планшеті iPad, які були компенсовані з бюджету.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Інцидент тягнеться з листопада 2023 року, коли в шотландському парламенті почали розслідування використання Метісоном робочого iPad під час різдвяної поїздки із сім’єю в Марокко у грудні 2022-го.

З’ясувалося, що Метісон витратив 11 тисяч фунтів стерлінгів (майже 13 тисяч євро) на роумінг на iPad. Ці кошти спершу компенсували через бюджет, позаяк чоловік заявив, що витрати були частиною його відрядження у виборчому окрузі.

Коли про витрати написали шотландські ЗМІ, з’ясувалося, що сини міністра використовували iPad для перегляду футбольних матчів під час сімейних канікул. На тлі розголосу Метісон погодився повернути відшкодовані 11 тисяч фунтів до бюджету.

У четвер міністр охорони здоров’я Шотландії у листі до першого міністра Хумзи Юсафа заявив, що вирішив піти у відставку, не чекаючи результатів розслідування парламентської комісії. Юсаф у відповідь висловив жаль стосовно рішення Метісона, але підтримав його.

"Я згоден, що для вас буде краще піти у відставку, щоб ви могли приділити парламентському процесу належну увагу, на яку він заслуговує, і щоб він не відволікав вас від просування урядового порядку денного", – йдеться в заяві голови уряду Шотландії.

Після відставки Майкл Метісон продовжить роботу в шотландському парламенті.

Нагадаємо, минулого року в Німеччині голова Товариства прикладних досліджень імені Фраунгофера Раймунд Нойгебауер, який був довіреною особою колишньої канцлерки Ангели Меркель, пішов з посади через звинувачення в нецільовій розтраті бюджетних грошей.