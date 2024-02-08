В Шотландии ушел в отставку министр, чьи сыновья потратили тысячи евро на мобильный интернет

Министр здравоохранения регионального правительства Шотландии Майкл Мэтисон подал в отставку на фоне скандала с затратами 11 тысяч фунтов стерлингов на мобильный интернет на планшете iPad, которые были компенсированы из бюджета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Инцидент тянется с ноября 2023 года, когда в шотландском парламенте начали расследование использования Мэтисоном рабочего iPad во время рождественской поездки с семьей в Марокко в декабре 2022-го.

Выяснилось, что Мэтисон потратил 11 тысяч фунтов стерлингов (почти 13 тысяч евро) на роуминг на iPad. Эти средства сначала компенсировали через бюджет, поскольку мужчина заявил, что расходы были частью его командировки в избирательном округе.

Когда о расходах написали шотландские СМИ, выяснилось, что сыновья министра использовали iPad для просмотра футбольных матчей во время семейных каникул. На фоне огласки Мэтисон согласился вернуть возмещенные 11 тысяч фунтов в бюджет.

В четверг министр здравоохранения Шотландии в письме к первому министру Хумзе Юсафу заявил, что решил уйти в отставку, не дожидаясь результатов расследования парламентской комиссии. Юсаф в ответ выразил сожаление относительно решения Мэтисона, но поддержал его.

"Я согласен, что для вас будет лучше уйти в отставку, чтобы вы могли уделить парламентскому процессу должное внимание, которого он заслуживает, и чтобы он не отвлекал вас от продвижения правительственной повестки дня", – говорится в заявлении главы правительства Шотландии.

После отставки Майкл Мэтисон продолжит работу в шотландском парламенте.

Напомним, в прошлом году в Германии председатель Общества прикладных исследований имени Фраунгофера Раймунд Нойгебауэр, который был доверенным лицом бывшего канцлера Ангелы Меркель, ушел с должности из-за обвинений в нецелевой растрате бюджетных средств.