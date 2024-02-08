Чеські консерватори не хочуть об’єднуватися з Орбаном на рівні ЄС

Чеські консерватори відкидають ідею приєднання партії "Фідес" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до групи Європейських консерваторів і реформістів (ECR).

Про це написала у Facebook чеська депутатка Європарламенту Вероніка Вжечонова, повідомляє "Європейська правда".

Орбан заявив італійським ЗМІ після засідання Європейської Ради 1 лютого, що його партія "Фідес" приєднається до ECR після виборів до Європарламенту 2024 року.

Однак чеська депутатка Вжечонова зазначила, що ECR не потрібен той, хто шантажував решту ЄС через Україну.

"Фідес" не належить до групи ECR, і для мене, і багатьох з нас в групі це абсолютно не обговорюється", – зазначила депутатка, яка належить до Громадянської демократичної партії ODS – провідної консервативної політсили, що входить в ECR.

"Орбан не має нічого спільного з цінностями групи ECR", – додала Вжечонова, яка є координаторкою ODS у Європарламенті.

Ключовою розбіжністю між ODS та "Фідес" є їхнє ставлення до Росії та України. У той час як чеські консерватори рішуче налаштовані проти Росії і прагнуть максимально підтримати Україну, політики "Фідес" продовжують підтримувати зв'язки з Москвою і намагаються послабити підтримку України.

З іншого боку, консервативна польська партія "Право і справедливість", ще одна впливова партія ECR, має іншу точку зору. Колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що він відкритий до вступу "Фідес" в ECR.

Позиція партії "Брати Італії", яка має значний вплив у ECR, залишається незрозумілою. Однак не секрет, що лідерка партії і прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні має позитивні стосунки з Орбаном.

Детально на цю тему читайте у статті про те, хто примушує Орбана "помиритися" з Україною.