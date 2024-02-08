Чешские консерваторы не хотят объединяться с Орбаном на уровне ЕС

Чешские консерваторы отвергают идею присоединения партии "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к группе Европейских консерваторов и реформистов (ECR).

Об этом написала в Facebook чешский депутат Европарламента Вероника Вжечонова, сообщает "Европейская правда".

Орбан заявил итальянским СМИ после заседания Европейского Совета 1 февраля, что его партия "Фидес" присоединится к ECR после выборов в Европарламент 2024 года.

Однако чешский депутат Вжечонова отметила, что ECR не нужен тот, кто шантажировал остальной ЕС из-за Украины.

"Фидес" не принадлежит к группе ECR, и для меня, и многих из нас в группе это совершенно не обсуждается", – отметила депутат, которая принадлежит к Гражданской демократической партии ODS – ведущей консервативной политсиле, входящей в ECR.

"Орбан не имеет ничего общего с ценностями группы ECR", – добавила Вжечонова, которая является координатором ODS в Европарламенте.

Ключевым расхождением между ODS и "Фидес" является их отношение к России и Украине. В то время как чешские консерваторы решительно настроены против России и стремятся максимально поддержать Украину, политики "Фидес" продолжают поддерживать связи с Москвой и пытаются ослабить поддержку Украины.

С другой стороны, консервативная польская партия "Право и справедливость", еще одна влиятельная партия ECR, имеет другую точку зрения. Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что он открыт к вступлению "Фидес" в ECR.

Позиция партии "Братья Италии", которая имеет значительное влияние в ECR, остается неясной. Однако не секрет, что лидер партии и премьер-министр Италии Джорджия Мелони имеет хорошие отношения с Орбаном.

Подробно на эту тему читайте в статье о том, кто заставляет Орбана "помириться" с Украиной.