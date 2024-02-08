Рада Україна-НАТО на рівні міністрів оборони збереться 15 лютого

Засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони відбудеться 15 лютого.

Про це повідомила пресслужба Альянсу, пише "Європейська правда".

Засідання відбудеться у рамках дводенної зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, що пройде 14-15 лютого в Брюсселі.

Рада Україна-НАТО – новий формат взаємин Північноатлантичного альянсу з Києвом, який започаткували на Вільнюському саміті в липні 2023 року. Перше засідання Ради відбулося 12 липня.

Напередодні засідання Ради, 14 лютого, у штабквартирі Альянсу запланована 19-та зустріч Контактної групи з питань оборони України – формату "Рамштайн".

Попередня, 18-та зустріч Контактної групи, відбулась в онлайн-форматі й була зосереджена на довгострокових потребах Києва.

Зустрічі в Брюсселі відбудуться у той час, як Україна гостро потребує артилерійських снарядів, а у Конгресі США "застряг" проєкт, до якого входять кошти на підтримку України.