Польские фермеры заблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры начали анонсированную блокаду одного из пунктов пропуска на границе с Украиной – "Медыка – Шегини".

Как пишет "Европейская правда", об этом в комментарии "Украинской правде" заявил представитель Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко.

"Действия польских фермеров по блокированию движения транспортных средств начались перед пунктом пропуска "Медыка", что напротив украинского "Шегини". Около 10.10 об этом украинским пограничникам сообщили польские коллеги", – сказал он.

По его данным, движение блокируют около 100 человек и около 50 транспортных средств. Из-за этих действий движения грузовиков, легковых автомобилей и автобусов на выезд и въезд в настоящее время не осуществляется.

"Надеемся, что ситуация изменится как можно быстрее и отдельные категории транспорта все же начнут пропускать", – сказал он.

По словам Демченко, на других направлениях, где 9 февраля также планировалось блокирование движения, а это направления пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" движение транспортных средств в настоящее время происходит, о начале блокировки информации от польской стороны еще не поступало.

Накануне в Госпогранслужбе заявляли, что ожидают протестов в районе пяти КПП.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства Польши провели переговоры с представителями фермерских ассоциаций, которые готовили большой протест.

Министр сельского хозяйства Чеслав Секерский сказал, что ЕС нужно как-то реагировать на то, что продукция европейских фермеров становится неконкурентоспособной и что от импорта сельхозпродукции из Украины больше всего пострадали именно польские фермеры.

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